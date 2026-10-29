Десятки правнуков и 4 праправнука: 104-летняя жительница Львовской области раскрыла секрет долголетия

За свою жизнь она пережила две войны, потеряла первого мужа, родила десять детей и стала бабушкой, прабабушкой и прапрабабушкой для десятков потомков.

Парасковия Гайдучик из Сосновки на Львовщине отпраздновала 104-й день рождения. За свою жизнь женщина пережила две войны, потеряла первого мужа, родила десять детей и стала прабабушкой для десятков потомков. Сейчас у нее 29 внуков, 43 правнука и четверо праправнуков. Своей историей долгожительница поделилась с "Суспильне".

Парасковия Гайдучик родилась 27 октября 1922 года в селе Гута на Волыни, в двух километрах от белорусской границы. Она была седьмым ребенком из восьми в семье Иллариона и Ирины Ляпчуков.

Ее отца, которого односельчане уважали за долгую службу в армии и называли "гвардейцем", избрали сельским головой. Хотя сам он не умел читать и писать и вместо подписи ставил крестик, он настоял, чтобы дочь училась. Парасковия стала единственным ребенком в семье, получившим образование: она окончила четыре класса польской школы.

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В детстве у семьи были лошади, коровы, пасека и земля. Женщина вспоминает, как ловила пчел, которые нередко ее кусали. Также она рассказала о своих пищевых привычках, которые связывает с долголетием.

"А долго живу, потому что ела много меда и молока, это была моя основная пища", – рассказала Парасковия Гайдучик. Сейчас из-за аллергии она уже не пьет молоко, не ест сладкого и отдает предпочтение кашам.

Первого мужа Парасковии убили в 1941 году на пороге собственного дома

В 18 лет Парасковия впервые вышла замуж за 25-летнего Ивана. Вскоре у супругов родился сын Павел, однако семейная жизнь продлилась недолго.

По словам женщины, ее муж был связан с подпольем и занимался разведкой. В 1941 году немецкие каратели и полицаи выследили их дом. Накануне там скрывался товарищ мужа, которого супруги впустили переночевать.

Когда дом окружили, Иван понял, что сбежать не удастся. Он открыл дверь и сразу попал под обстрел. Его товарищ смог спастись, выпрыгнув из окна.

Парасковия осталась в живых вместе с маленьким сыном. Она считает, что спастись им помогло то, что некоторые полицаи помнили ее отца и уважали его.

В 1944 году Парасковия во второй раз вышла замуж и родила еще девять детей

В 1944 году женщина вышла замуж во второй раз – за Александра, который был старше ее на восемь лет. Муж служил на фронте пехотинцем.

У супругов родился сын Володя, который умер в шестимесячном возрасте из-за болезни. После окончания войны муж вернулся домой, и в семье появились еще девять детей. Одного из сыновей снова назвали Владимиром.

Всего Парасковия Гайдучик родила десять детей. Сейчас ее большая семья насчитывает 29 внуков, 43 правнуков и четырех праправнуков.

Долгожительница всю жизнь работала, любила читать и помогала односельчанам

Парасковия посвятила жизнь труду и семье. Она сажала сосны в лесу, работала в колхозе, возделывала огород и следила за чистотой в доме.

Несмотря на тяжелый физический труд, женщина любила читать книги, пока позволяло зрение. Особое место в ее жизни занимала Библия. Когда она научилась читать и понимать Священное Писание, односельчане приходили к ней, чтобы послушать чтение.

"Когда я научилась читать и понимать Библию, мои односельчане приходили ко мне, чтобы я почитала им Священное Писание", – вспоминает долгожительница.

Вера остается важной частью жизни женщины. Перед каждым приемом пищи она благодарит Бога и просит благословения. Своих детей и потомков учит доверять Богу и сохранять веру даже в самые сложные времена.

"Доверяй Богу, верь, потому что именно Он ведет человека через все бури, испытания и войны к мирному завтрашнему дню", – говорит Парасковия Гайдучик.

Каждый год долгожительница загадывает одно заветное желание – прожить еще хотя бы один год, чтобы и дальше видеть этот мир.

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