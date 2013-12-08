Яценюк заявляет, что в АП обсуждается вопрос введения чрезвычайного положения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время пресс-конференции в Киеве

“Мы официально обращаемся к Президенту Виктору Януковичу, что попытка введения чрезвычайного положения есть ни что иное, как государственный переворот со стороны Виктора Януковича”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 декабря, лидеры оппозиции призвали участников Евромайдана начать пикетирование всего правительственного квартала.

”С сегодняшнего дня мы пикетируем полностью весь правительственный квартал”, - сказал лидер фракции ”Батькивщина” Арсений Яценюк, выступая на Народном вече в Киеве.

Он также добавил: ”Ежедневно мы будем пикетировать по еще одному учреждению. Мы расширяем свою акцию”.

Через несколько часов координатор Штаба национального сопротивления Александр Турчинов сообщил, что весь правительственный квартал в центре Киева полностью находится под контролем сторонников евроинтеграции.

По его словам, построены баррикады и установлены палатки возле Кабмина, Дома офицеров, перекрыты улицы Институтская и Шелковичная, на которых установлены также палатки и блокпосты.

”Палаточный городок сейчас разбит и на улице Лютеранской, возле центрального входа в Администрацию Президента”, - добавил он.

Турчинов подчеркнул, что в правительственный квартал будут пропускать автомобили «скорой помощи» и технических служб.

”Первый шаг мы предприняли. Решение о блокировании правительственного квартала, которое единогласно приняли на Майдане, мы выполнили”, - сказал он.