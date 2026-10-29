В России улучшилась ситуация с бензином на фоне остановки украинских атак на НПЗ

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил об улучшении ситуации на топливном рынке.

В ряде российских регионов начали отменять ограничения на продажу топлива на автозаправочных станциях. Это происходит на фоне приостановки украинских ударов по НПЗ, сообщает The Moscow Times.

В течение октября свободную продажу бензина возобновили в 15 российских регионах. Среди них – Рязанская, Липецкая, Костромская, Воронежская, Новосибирская, Тюменская, Свердловская и Томская области, а также Краснодарский и Ставропольский края.

От ограничений на продажу топлива также отказались в оккупированном Крыму и Севастополе, где ранее наблюдалась одна из самых сложных ситуаций с обеспечением бензином.

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В то же время в части российских регионов ограничения на продажу топлива продолжают действовать. В частности, в Тамбовской области сохраняются лимиты на объем бензина, который можно отпустить одному человеку, а также запрет на заправку топлива в канистры.

Проблемы с поставками топлива также фиксируются в отдельных районах Ленинградской области. В Ямало-Ненецком автономном округе на некоторых АЗС продолжают действовать ограничения на объем бензина, который можно приобрести за одну заправку.

28 октября бензин АИ-92 можно было приобрести на 42% российских АЗС, АИ-95 – на 34%, а дизельное топливо – на 37%. Высокооктановые марки были значительно менее доступны: АИ-98 продавали лишь на 1% заправок, а АИ-100 – на 3%.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил об улучшении ситуации на топливном рынке. По его словам, это связано с завершением ремонтных работ на НПЗ и усилением их защиты.

Также зафиксировано падение цен на российский бензин

В период с 20 по 26 октября Росстат зафиксировал снижение в 57 регионах страны. Наиболее существенно топливо подешевело в Камчатском крае – на 12,6%, и в Ивановской области – на 11,4%. В среднем бензин в России стоил 98,4 рубля (1,22 доллара) за литр, тогда как цена дизельного топлива достигла 100 рублей (1,24 доллара) за литр.

По данным российских аналитиков, с 19 по 26 октября цена на АИ-95 снизилась на 1,33 руб. (0,02 доллара) – до 77,51 руб. (0,96 доллара), а на АИ-92 – на 1,54 руб. (0,02 доллара), до 72,48 руб. (0,90 доллара). Дизельное топливо подешевело на 0,05 руб. (менее чем на 0,01 доллара), до 82,87 руб. (1,03 доллара) за литр.

В то же время эксперты не прогнозируют существенного удешевления топлива для потребителей в ближайшее время, отмечая, что это теперь новый базовый уровень.

Атаки на российские НПЗ – главное

Отмена ограничений на продажу бензина и снижение цен происходят на фоне частичного прекращения атак на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Напомним, 13 сентября президент США Дональд Трамп публично призвал Владимира Зеленского прекратить атаки на топливную инфраструктуру РФ. После объявленного Трампом 11 октября энергетического перемирия Украина на несколько дней приостановила удары.

15 октября Зеленский заявил о возобновлении атак в ответ на продолжение российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре. В тот же день украинские силы нанесли удар по Рязанскому НПЗ.

16 октября Силы обороны нанесли удар по Сургутскому заводу по стабилизации конденсата (ЗСК) в Ханты-Мансийском округе. Проектная мощность предприятия составляет 12 млн тонн сырья в год.

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