На Майдане Незалежности в столице продолжается концерт украинских групп

Как передает корреспондент УНИАН, концерт, который сейчас проходит на Майдане, активно слушает около 10 тысяч человек. Они танцуют, подпевают украинским группам, которые выступают.

Одновременно у Дома профсоюзов, где расположен штаб национальнго сопротивления, стоит человек с громкоговорителем и призывает всех желающих помочь участникам акции, в частности, на кухне и в охране.

Мужчина отметил, что штабу нужны девушки, которые могли бы оказать помощь во время приготовления ужина для протестующих, а также ребята для охраны порядка.

Читайте также: Марш миллиона украинцев - все подробности (онлайн-трансляция)

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 декабря, на Майдане Незалежности в Киеве состоялось Народное вече.

По оценкам корреспондента агентства, в мероприятии приняли участие не менее 100 тысяч человек, по данным оппозиции - около 1 млн, по оценкам милиции - более 50 тыс. человек.