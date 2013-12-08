На Майдане Незалежности в столице продолжается концерт украинских групп
На Майдане Незалежности в столице продолжается концерт украинских групп. Там продолжают находиться люди, реально их общее количество оценить сложно, поскольку они постоянно передвигаются по центральным улицам города.
Как передает корреспондент УНИАН, концерт, который сейчас проходит на Майдане, активно слушает около 10 тысяч человек. Они танцуют, подпевают украинским группам, которые выступают.
Одновременно у Дома профсоюзов, где расположен штаб национальнго сопротивления, стоит человек с громкоговорителем и призывает всех желающих помочь участникам акции, в частности, на кухне и в охране.
Мужчина отметил, что штабу нужны девушки, которые могли бы оказать помощь во время приготовления ужина для протестующих, а также ребята для охраны порядка.
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 декабря, на Майдане Незалежности в Киеве состоялось Народное вече.
По оценкам корреспондента агентства, в мероприятии приняли участие не менее 100 тысяч человек, по данным оппозиции - около 1 млн, по оценкам милиции - более 50 тыс. человек.