Возле Кабмина начали возводить баррикады

Как передает корреспондент УНИАН, на улице Грушевского, не доезжая нескольких десятков метров до правительственного здания, активисты начали перегораживать улицу клумбами и чугунными декоративными плитами, которыми ограждены стволы деревьев.

Теперь на склонах напротив Кабинета министров и возле него находятся около 2 тысяч митингующих. Они ведут себя мирно.

Координаторы действий объясняют, что эта осада будет длиться до тех пор, пока правительство Николая Азарова не уйдет в отставку.

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Также активисты приносят из Мариинского парка скамьи и бетонные урны для строительства баррикад.

Сотрудники правоохранительных органов пока не вмешиваются в деятельность “строителей” баррикады.

Возле центрального входа в Кабинет министров находятся около 100 митингующих, которые общаются с милицией.

Как сообщал УНИАН, лидеры оппозиции раньше заявили, что сегодня пикетами будет заблокирован весь правительственный квартал.