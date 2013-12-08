Возле Кабмина начали возводить баррикады
Участники Евромайдана начали возводить возле здания Кабинета министров баррикады
Как передает корреспондент УНИАН, на улице Грушевского, не доезжая нескольких десятков метров до правительственного здания, активисты начали перегораживать улицу клумбами и чугунными декоративными плитами, которыми ограждены стволы деревьев.
Теперь на склонах напротив Кабинета министров и возле него находятся около 2 тысяч митингующих. Они ведут себя мирно.
Координаторы действий объясняют, что эта осада будет длиться до тех пор, пока правительство Николая Азарова не уйдет в отставку.
По теме: На Майдане решили расширить периметр блокирования правительственных учреждений
Также активисты приносят из Мариинского парка скамьи и бетонные урны для строительства баррикад.
Сотрудники правоохранительных органов пока не вмешиваются в деятельность “строителей” баррикады.
Возле центрального входа в Кабинет министров находятся около 100 митингующих, которые общаются с милицией.
Как сообщал УНИАН, лидеры оппозиции раньше заявили, что сегодня пикетами будет заблокирован весь правительственный квартал.