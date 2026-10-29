Новый MacBook Pro шокировал ценой: топовая версия стоит почти 700 000 грн

Столько стоит 16-дюймовая модель с OLED-экраном, максимальной конфигурацией процессора, 128 ГБ ОЗУ и SSD на 16 ТБ.

Новый MacBook Pro с сенсорным OLED-экраном оказался рекордно дорогим – даже по меркам Apple. Если базовые 14- и 16-дюймовые модели стоят $2899 и $3399 соответственно, то максимальная комплектация обойдется в $14 249 и $14 549, обратили внимание в The Verge.

Обе топовые версии оснащены процессором M5 Max с 18-ядерным CPU и 40-ядерным GPU. В конфигурацию также входят 128 ГБ оперативной памяти, стекло с нанотекстурой и SSD объемом 16 ТБ.

Именно накопитель стал главным фактором, повлиявшим на итоговую цену. Из-за продолжающегося кризиса памяти Apple просит дополнительные $7000 за SSD на 16 ТБ. Увеличение объема оперативной памяти до 128 ГБ обходится еще $2000. Таким образом, теперь разница в цене между самым доступным и самым дорогим MacBook Pro составляет $12 550.

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Для сравнения, настольный Mac Studio в максимальной конфигурации стоит $29 799 – почти вдвое дороже. Правда, за эту сумму и предлагается чип M5 Ultra с 36-ядерным CPU и 80-ядерной GPU, рекордные 512 ГБ ОЗУ с пропускной способностью до 1,2 ТБ/с и SSD на 16 ТБ.

Помимо OLED-дисплея, флагманская версия MacBook Pro получила Dynamic Island, как на актуальных iPhone, и более легкий и тонкий дизайн. А на задней крышке снова светится "яблоко".

Ранее на этой неделе Apple представила iPad Mini с OLED-экраном, новые 14-дюймовые MacBook Pro и iMac на базе M6.

В середе октября Apple уже представила свой первый хаб HomeView для управления умным домом, новую приставку Apple TV 4K с чипсетом A19 и колонку HomePod mini 2.

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