В Олешках люди боятся регистрироваться для эвакуации: Андрющенко объяснил, что происходит

Некоторые жители вспоминают о том, что произошло в Мариуполе, когда люди, планировавшие выехать через Васильевку, в итоге оказывались в Ростове.

Люди, которые рассматривают возможность выезда из оккупированного города Олешки Херсонской области, не уверены в безопасности маршрута и не знают, смогут ли добраться до подконтрольной Украине территории. Об этом со ссылкой на источники в Олешках рассказал руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко.

По его словам, у людей нет ответов на два ключевых вопроса: будет ли эвакуация безопасной и действительно ли они окажутся на подконтрольной Украине территории. Опасения усиливаются из-за непредсказуемых действий россиян. Некоторые жители вспоминают опыт Мариуполя, когда люди, планировавшие выехать через Васильевку, в итоге оказывались в Ростове. Из-за этого часть жителей Олешек боится даже регистрироваться на эвакуацию.

На месте российские "волонтеры" сообщают, что для выезда предусмотрены разные автобусы. Одни должны доставлять людей на подконтрольную Украине территорию, другие – в Россию или вглубь оккупированных районов. В последнем случае люди якобы смогут самостоятельно искать дальнейший маршрут или обращаться за помощью к волонтерам, отмечает Андрющенко.

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Он рассказал, что регистрация на выезд проходит в больнице, где, по информации источников, работают так называемые волонтеры. Людей, которые приходят записываться, убеждают выбрать выезд в Россию или вообще отказаться от эвакуации. Им объясняют это предстоящей фильтрацией, во время которой людей могут "увезти неизвестно куда".

"Какие в РФ волонтеры – мы в курсе. Людей, которые приходили регистрироваться, убеждали записываться именно на выезд в РФ или отговаривали ехать вообще, мол, будет фильтрация и людей "заберут неизвестно куда". Советовали лучше взять продукты и оставаться дома", – рассказал представитель центра.

Андрющенко отметил, что ситуация в Олешках болезненно напоминает ему эвакуацию из Мариуполя, которую, по его оценке, россияне фактически сорвали. Тогда также были регистрация, путаница с автобусами и манипуляции со стороны оккупантов.

"Хочу ошибиться, как никогда раньше", – подытожил он.

Ситуация в Олешках – главное

Напомним, Украина и Россия при содействии первой леди США Мелании Трамп договорились о временном прекращении огня в районе Олешек в Херсонской области, чтобы эвакуировать местных жителей. 27 октября, с 3:00, там ввели режим прекращения огня для проведения гуманитарной миссии. Этот режим продлится до 22:59 воскресенья, 1 ноября.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что 30 октября в город планируется доставить гуманитарный груз. Сейчас продолжается разминирование маршрутов, необходимых для проведения гуманитарной миссии.

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