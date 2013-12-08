Пикетчики покинули территорию возле Кабмина

Как передает корреспондент УНИАН, на данный момент возле центрального входа в здание Кабмина нет ни одного организованного пикета митингующих.

В то же время Кабмин усиленно охраняется, в том числе его вход остается заблокирован милицейскими автобусами.

Буквально сейчас к пересечению улиц Грушевского и Садовой подходит колонна солдат Внутренних войск МВД в спецобмундировании численностью около 200 человек. Они выстраиваются непосредственно на углу этих улиц. Дальнейшие их действия неизвестны.

Улица Грушевского также остается заблокированной автобусами с милицией.

За автобусами милиция монтирует громкоговорители.

Видно, что милиционеры и спецназовцы базируются как в Кабмине, так и во всех прилегающих домах, в частности, большое их количество заходит и выходит из зданий комитетов ВР по ул. Садовой.