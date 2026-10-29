Минимальные зарплаты медикам планируют повысить: сколько будут получать врачи

В случае принятия соответствующего решения врачи, фармацевты и другие специалисты в сфере здравоохранения будут получать не менее 30 тысяч гривень.

В Министерстве здравоохранения хотят повысить минимальную заработную плату врачей и других медицинских работников. Об этом в Минздраве сообщили в ответ на запрос РБК-Украина.

Минздрав готовит изменения в постановление Кабинета Министров от 13 января 2023 года № 28, которое определяет минимальные уровни оплаты труда в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения.

Предлагается установить следующие минимальные размеры заработной платы:

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30 тысяч гривен минимум – будут получать врачи, фармацевты и другие специалисты в сфере здравоохранения;

20 тысяч гривен как минимум – будет получать средний медицинский персонал, в частности медсестры и медбратья.

Отметим, что по состоянию на октябрь минимальная зарплата для врачей, фармацевтов и других специалистов с высшим образованием составляет 20 000 гривен. Для среднего медицинского персонала она составляет 13 500 гривен.

Обновленные суммы еще не утверждены. Повышение зарплат будет зависеть от объема финансирования, заложенного в проекте Государственного бюджета Украины на 2027 год.

Окончательные размеры минимальной зарплаты, а также порядок и сроки введения изменений будут определены после утверждения бюджетных расходов на 2027 год и принятия соответствующих решений Кабмином.

Зарплаты в Украине – другие новости

Ранее УНИАН писал, что медсестры в Украине относятся к категории работников, которые нередко зарабатывают менее 12 тыс. гривень в месяц. Самые низкие зарплаты в Украине традиционно фиксируются в сферах здравоохранения, образования, сельского хозяйства и розничной торговли.

По данным экономиста Юрия Ванетика, по состоянию на начало 2026 года украинская минимальная зарплата составляла 8647 гривень, тогда как в Польше она равнялась 4806 злотых (57 076 гривень) до уплаты налогов. Таким образом, польская минимальная зарплата примерно в 6,6 раза превышает украинскую.

Недавно стало известно, что в сентябре больше всего вакансий предлагалось в сфере производства и среди рабочих профессий. Медианная зарплата в этом сегменте составляла 30 тыс. гривень.

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