Исчезнет ли свинина из магазинов из-за эпидемии среди животных: в Минагро оценили степень угрозы

Распространение болезни зафиксировано в 10 областях страны.

По Украине распространилась эпидемия среди свиней, которая может привести к дополнительным убыткам фермеров и некоторому подорожанию мяса, однако поводов для паники нет, сообщил в ответ на вопрос УНИАН министр аграрной политики Тарас Высоцкий во время брифинга.

"По состоянию на 1 октября 2026 года было зафиксировано 39 подозрений на африканскую чуму свиней. В каждом случае брались образцы, и в конечном итоге 23 подозрения из этих 39 были опровергнуты. Таким образом, всего в 2026 году было 16 случаев лабораторно подтвержденной АЧС. Четыре – среди хозяйств населения, семь – среди диких кабанов, два – в промышленных хозяйствах, в общей сложности – в 10 областях. Для сравнения: в 2025 году по состоянию на аналогичную дату было 40 подтвержденных случаев заболевания АЧС против 16 в этом году", – сообщает Высоцкий.

Эпидемия негативно сказывается на доходах фермеров, поскольку в случае выявления АЧС соответствующий поголовье свиней подлежит полному уничтожению, отмечает министр. В то же время, по словам министра, несмотря на сложную ситуацию, цены на свинину даже снизились в годовом исчислении – болезни животных пока не оказали значительного влияния на стоимость мяса.

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"На текущую неделю прогнозируется цена 72–73 грн за килограмм живой свиньи. В прошлом году в этот период она составляла 82 грн за килограмм. Но здесь нет прямой связи с АЧС – скорее это международный тренд на снижение цен. По данным Госстата, стоимость свинины составляет 211–212 грн/кг уже непосредственно мяса. За неделю она не изменилась, за месяц – снизилась на 2% в гривне, за год – снизилась на 8%. Свинина – один из немногих продуктов, цены на которые в гривневом эквиваленте за год снизились", – резюмирует Высоцкий.

Цены на продукты в Украине – главные новости

Ранее заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук сообщил, что стоимость мяса в Украине уже достигла определенного ценового пика. Однако из-за распространения АЧС исключением может стать свинина. По его словам, уничтожается большое количество поголовья – соответственно, предложения свинины будет становиться меньше. Это может повысить цену на свинину более чем на 10%, говорит Марчук.

В Украине уже выросли цены на молочную продукцию. В некоторых крупных торговых сетях месячный рост составил 15% и более. В отдельных случаях после подорожания ритейл "скрыл" новую, более высокую цену за акционными предложениями.

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