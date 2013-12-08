СБУ открыла производство по факту призывов к насильственному свержению власти

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту призывов к насильственному свержению государственной власти.

Как передает корреспондент УНИАН, по сообщению пресс-центра СБУ, уголовное производство по ст.109 Уголовного кодекса Украины открыто «в связи с сегодняшними призывами отдельных политиков к насильственной смене власти». Уголовное производство внесено в Единый государственный реестр досудебных расследований.

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