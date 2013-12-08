СБУ открыла производство по факту призывов к насильственному свержению власти
16:23, 08 декабря 2013Политика
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Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту призывов к насильственному свержению государственной власти.
Как передает корреспондент УНИАН, по сообщению пресс-центра СБУ, уголовное производство по ст.109 Уголовного кодекса Украины открыто «в связи с сегодняшними призывами отдельных политиков к насильственной смене власти».
Уголовное производство внесено в Единый государственный реестр досудебных расследований.
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