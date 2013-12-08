Милиционеры и "титушки" начали двигаться по улице Грушевского

Как передает корреспондент УНИАН, причина подобных действий правоохранителей не понятна, фактически, и участники Евромайдана, и сторонники Партии регионов проводили мирный митинг.

После того, как колонна милиции начала двигаться по ул. Грушевского, сторонники президента Виктора Януковича начали быстро убегать и прятаться за их спины.

Сейчас шеренга милиции остановилась напротив переулка Крепостного в полной боевой готовности. За ними стоит также достаточно многочисленная группа людей «характерной внешности» в спортивной одежде.

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Пока ничего не известно о причине подобного поведения милиции и цели, которую они перед собой ставят.

Стороны пока не прибегают к каким-то силовым действиям, однако ситуация остается достаточно напряженной.

В Мариинском парке также на данный момент смешались как митингующие с Майдана Незалежности, так и сторонники Партии регионов. Столкновений здесь также пока нет, так же нет и работников милиции.

В то же время, в пресс-службе Партии регионов сообщают, что "колонна агрессивных людей" у переулка Крепостного пытается спровоцировать мирных провластных демонстрантов.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве оппозиция проводит Марш миллионов.