Многотысячная колонна митингующих движется к АП

Как передает корреспондент УНИАН, часть митингующих осталась возле улицы Банковой, где они скандируют свои лозунги. Часть стоит возле Нацбанка Украины.

Но большая часть движется дальше по ул. Институтской, скандируя “Банду геть!”.

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Как сообщал УНИАН, лидер фракции ”Батькивщина” Арсений Яценюк во время Народного вече объявил, что отныне пикет охватит полностью весь правительственный квартал.

«Мы расширяем нашу акцию. С сегодняшнего дня мы пикетируем полностью весь правительственный квартал», - заявил Яценюк.