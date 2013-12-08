В Народном вече на Майдане принимают участие около 100 тысяч человек

Как передает корреспондент УНИАН, люди стоят не только на Майдане Незалежности с обеих сторон, но и на Крещатике в сторону Бессарабской площади.

Улица Крещатик до Европейской площади и Европейская площадь плотно заставлены автомобилями людей, которые решили принять участие в акции. Несколько усложнено движение автомобилей, которые следуют с Владимирского спуска в сторону Парковой аллеи и наоборот.

Вскоре после начала митинга люди в толпе стали взволнованно кричать, один из координаторов спросил, что случилось, и услышал ответ, что необходимо направить бригаду врачей на помощь человеку, которому внезапно стало плохо.

Теперь медики оказывают помощь пострадавшему.

Как сообщал УНИАН, по данным оппозиции, в вече принимает участие почти 1 миллион граждан.