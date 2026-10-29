Силы обороны поразили редкий дрон-матку 'Молния-13': командующий НГУ показал видео

Кроме того, на Донецком направлении спецназовцы уничтожили БПЛА коптерного типа с ретранслятором и "Молнию-2" с двумя двигателями.

Редкие цели попали под удар операторов Black Flag Group ОЗБсСП "Крылья Омеги" в Донецкой области. Об этом сообщил командующий Национальной гвардией Украины генерал-майор Александр Пивненко.

Он продемонстрировал видео, на котором видно, что в небе над Донецкой областью пилоты перехватчиков обнаружили и поразили дрон-матку "Молния-13".

"С помощью таких БПЛА россияне доставляют FPV ближе к линии соприкосновения, чтобы расширить границы их применения", – отмечает Пивненко.

Также он сообщил, что на том же направлении спецназовцы уничтожили БПЛА коптерного типа с ретранслятором и "Молнию-2" с двумя двигателями.

Новые российские дроны на фронте

Как сообщал УНИАН, аналитики ISW сообщали, что россияне применяют новые модификации беспилотников для атак на Украину, чтобы нанести максимальный ущерб украинской инфраструктуре и позициям на линии фронта, прежде чем Украина сможет внедрить эффективные контрмеры в массовом масштабе.

5 октября 8-й армейский корпус ВСУ сообщил о перехвате нового российского разведывательного беспилотника "Молния-13", который, по имеющимся данным, в полтора раза больше предыдущих моделей и оснащен четырьмя двигателями.

Как отмечают в ISW, Россия, вероятно, стремится развернуть новые, более устойчивые к помехам и опасные модификации ударных беспилотников до того, как Украина разработает эффективные средства противодействия.

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