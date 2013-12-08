На Бессарабке снесли памятник Ленину (фото)

Под снесенным памятником активисты скандируют "Свобода придет порядок наведет".

Как передает корреспондент УНИАН, отдельные представители этой группировки держали флаги партии “Свобода”. Молодчики зажигают файеры и бросают дымовые шашки.

К месту события подтягивается милиция.

Как передает корреспондент УНИАН, через несколько минут после пресс-конференции лидера Партии «УДАР» Виталия Кличко в Штабе национального сопротивления на мониторах, где в прямом эфире транслируют события, происходящие на столичном Майдане, а также в других местах в центре Киеве, где собираются митингующие, показали видеозапись, как был свален памятник Ленину.