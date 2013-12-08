На Бессарабке снесли памятник Ленину (фото)
18:06, 08 декабря 2013Политика
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На бульваре Шевченко в Киеве несколько десятков молодчиков в масках на лицах свалили памятник Владимиру Ленину.
Фото : Олександр Аронець
Под снесенным памятником активисты скандируют "Свобода придет порядок наведет".
Как передает корреспондент УНИАН, отдельные представители этой группировки держали флаги партии “Свобода”. Молодчики зажигают файеры и бросают дымовые шашки.
К месту события подтягивается милиция.
Фото : Фейсбук
Как передает корреспондент УНИАН, через несколько минут после пресс-конференции лидера Партии «УДАР» Виталия Кличко в Штабе национального сопротивления на мониторах, где в прямом эфире транслируют события, происходящие на столичном Майдане, а также в других местах в центре Киеве, где собираются митингующие, показали видеозапись, как был свален памятник Ленину.
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