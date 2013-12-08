В Мариинском парке столицы проходит митинг сторонников Януковича

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, более 15 тысяч человек собрались на митинг «Построим Европу в Украине».

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Митингующие выступают за мирное разрешение ситуации, которая возникла в стране, а также осуждают действия лидеров оппозиционных сил, направленные на раскол общества.

Перед участниками акции выступают народные депутаты от Партии регионов и общественные активисты.