В Кремле удивлены, что Украина организовала массированную атаку дронов на Москву

Песков заявил, что российская ПВО смогла отразить нападение.

Москва настроена продолжать войну, поскольку Украина наносит удары по РФ даже во время важных для страны-агрессора политических событий. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Это весьма странно, потому что это мирового масштаба событие, которое происходит в столице России (саммит с лидерами африканских стран, – УНИАН). И, конечно, в это время организовывать такую массовую дроновую атаку на Москву – странно", – сказал Песков.

Он заявил, что российские силы противовоздушной обороны смогли отразить воздушное нападение.

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"Но это лишний раз подчёркивает, что всё продолжается, и СВО должна продолжаться для того, чтобы мы были застрахованы от таких угроз", – добавил пресс-секретарь Кремля.

Атака на Москву – что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь с 28 на 29 октября Москву атаковали украинские дроны: в направлении региона летели 613 БПЛА. Мэр российской столицы Сергей Собянин заверил, что якобы большая часть была нейтрализована силами ПВО Минобороны на дальних подступах, а 231 беспилотник уничтожен при подлете к Москве. При этом он сообщил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

ASTRA со ссылкой на российские СМИ пишет, что во время атаки в аэропортах были введены ограничения. В частности, два самолета, следовавшие из Турции в Москву, развернулись обратно из-за ограничений во Внуково.

По данным российских СМИ, Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский (Раменское). При этом через час ограничения в Жуковском были отменены, но два аэропорта по-прежнему принимали самолеты по согласованию.

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