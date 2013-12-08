На Майдане Незалежности начинается Народное вече “Марш миллионов”

Как передает корреспондент УНИАН, на центральной площади столицы сейчас находятся, по меньшей мере, 40 тысяч человек.

Центральная площадь столицы до краев заполнена людьми. Люди стоят на улице Крещатик в направлении столичной мэрии и Бессарабской площади, на улице Институтской, на склонах возле Октябрьского дворца. Большая часть участников мероприятия - это жители Киева, которые метро массово прибывают на Майдан Незалежности. На станции метро «Крещатик» из трех эскалаторов два работают на подъем, на станции «Майдан Незалежности» три эскалатора из четырех поднимают людей на поверхность.

Митингующие, кроме флагов оппозиционных партий, держат государственные флаги Украины и флаги Евросоюза.

В то же время, по данным милиции, сейчас на Майдане находятся около 20 тысяч человек.