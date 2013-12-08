На Майдане Незалежности собираются участники Народного вече

Как передает корреспондент УНИАН, по состоянию на 9.00 утра количество людей на Майдане Незалежности уже около трех тысяч.

Большинство их находится возле сцены Евромайдана, где прошел молебен за украинскую нацию и государство.

Люди прибывают в центр города быстрыми темпами. В частности, в столичном метрополитене, на станции метро “Крещатик”, практически все пассажиры выходят из вагонов и поднимаются в центр Киева.

Люди на Евромайдане - в хорошем настроении.

Часть из них, что возле сцены, держат флаги Украины и партийные флаги. Люди, которые прибывают на Майдан, также украшают себя украинским флагом или лентой с символикой Евросоюза и Украины.

По информации координаторов Евромайдана, перед началом Народного вече, в 10.00, планируется провести еще одну акцию - “Не бей! Люби и защищай!”. Украинские девушки пойдут к Кабмину и Администрации Президента и перед “беркутовцями” выложат из живых цветов сердце как символ добра и любви, которые спасут Украину.

Напомним, на Народное вече 1 декабря в Киеве вышли более 500 тысяч граждан, возмущенных жестоким разгоном «беркутовцями» Евромайдана в ночь на 30 ноября.