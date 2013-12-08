Оппозиция призывает митингующих устанавливать палатки возле Кабмина

Как передает корреспондент УНИАН, колонна в количестве 300 человек отправилась к зданию правительства, и слушает выступления народных депутатов через громкоговоритель, установленный на автомобиле.

Другие митингующие подходят к центральному входу в здание. Проход к нему по-прежнему перегорожен металлическими щитами, за которыми находятся около 50 сотрудников милиции.

Читайте также: Марш миллиона украинцев - все подробности (онлайн-трансляция)

Справа и слева от входа за бетонным забором находятся 14 автобусов с бойцами “Беркута” и военнослужащими Внутренних войск МВД Украины, которому уже раздали щиты для защиты.

. Часть из них занимает склоны напротив Кабинета министров.

Между тем колонна митингующих с Майдана Незалежности на пересечении улиц Грушевского и переулка Крепостного столкнулась со сторонниками Партии регионов, которые сейчас проводят митинг на улице Грушевского.

Фактически, участников Майдана и сторонников ПР разделял всего лишь кордон из единичных милиционеров.

На данный момент митингующие сформировали шеренгу добровольцев, которые разделяют эти группы. Никаких силовых столкновений не зафиксировано.

Митингующие продолжают прибывать с Майдана Незалежности.

Как сообщал УНИАН, сегодня на Майдане было принято решение расширить периметр блокирования правительственных учреждений.

Планируется, что будут заблокированы все подступы к правительственному кварталу.