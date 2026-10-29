Песков обвинил Евросоюз в "провокационной позиции".

Трехсторонние переговоры по урегулированию войны в Украине не предусматривают участия Европейского Союза. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

"Трехсторонние переговоры не предусматривают участия Евросоюза. Тем более что нам пока неизвестно, придерживается ли Евросоюз какой-либо миротворческой позиции", – сказал Песков.

Кроме того, он обвинил ЕС в "провокационной позиции", которая якобы направлена на "дальнейшее разжигание и продолжение войны".

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"Такие участники нам не нужны", – отметил пресс-секретарь российского диктатора.

Он также высказал предположение, что "вряд ли они нужны тем самым американцам, которые, напротив, пытаются добиться мира".

Возможное участие европейцев в трехсторонних переговорах – последние новости

Ранее издание Euronews сообщало, что Европейский Союз хочет присоединиться к трехсторонним переговорам между Украиной, Россией и США. Как отмечалось, блок стремится усилить свою роль в мирном процессе, поскольку его беспокоит непоследовательная позиция Вашингтона.

Сообщалось, что ЕС предлагает расширить формат переговоров с трехстороннего до многостороннего, привлекая к ним представителей европейских стран. Это дало бы блоку возможность влиять на позицию США, которая в последнее время заметно сместилась в пользу Москвы.

Впоследствии помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что представителей Европы никто не собирается приглашать за стол трехсторонних переговоров. Тогда он подчеркнул, что существует договоренность лишь о возобновлении трехсторонних переговоров с участием РФ, Украины и США.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что место встречи Украины, США и РФ может измениться, а точная дата проведения должна стать известна после промежуточных выборов в Конгресс США. При этом он отмечал, что Украина с самого начала работает над тем, как привлечь Европу к переговорам о прекращении войны. По его словам, в США понимают, что европейская поддержка очень полезна.

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