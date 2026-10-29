Россияне запускают 'Герань-4' и 'Герань-5' в паре: в ГУР объяснили тактику врага

Между этими дронами существует сетевая система.

Российские оккупанты используют реактивные ударные беспилотники "Герань-4" и "Герань-5" в паре – первый корректирует полет второго. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом заявил специалист Главного управления разведки Министерства обороны во время общения с журналистами сегодня в Киеве.

"Они работают в тандеме. Сначала один кружит, наводит на цель, а уже потом запускают другой. То есть между ними есть сетевая система", – сказал он.

По его словам, на носу дрона обнаружили так называемый магнитометр.

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"И у нас есть такая теория, что они снимают магнитное поле, то есть они ведут поиск, снимают магнитное поле, наносят эти данные на карту, а затем, когда в следующий раз летают, выявляют аномалии этого поля. Если появляется аномалия, значит, что-то изменилось, возможно, какая-то цель. Здесь очень много идей. Мы сейчас пытаемся пока изучить этот вопрос и уже тогда будем делать какие-то выводы. Пока что это наши теории", – рассказал он.

Также специалист отметил, что электроника для "Герань-5" (которая по сути является малой крылатой ракетой, а не дроном) полностью не российского производства.

"Я сомневаюсь, что они её производят, потому что, в принципе, философия построения плат и качество изготовления отличаются от российской школы схемотехники. То есть, другие подходы, другие методы сборки. Скорее всего, где-то в Китае им конкретная фирма поставляет платы, их просто привозят, и они собирают", – заявил специалист ГУР.

Кроме того, он отметил, что россияне полностью зависят от импортных комплектующих для электроники беспилотников. Они могут производить самостоятельно лишь некоторые процессоры и печатные платы.

Россия строит ещё один дронопорт

Как сообщал УНИАН, Россия продолжает развивать инфраструктуру для усиления террора в украинских тыловых городах путем более активного запуска ударных дронов. Спутниковые снимки подтверждают обустройство новой площадки для запуска БПЛА вблизи военного аэродрома "Миллерово" в Ростовской области, граничащей с временно оккупированной территорией Луганской области.

В частности, конфигурация объекта свидетельствует о том, что он предназначен для подготовки и запуска реактивных ударных беспилотников. Вероятно, это будут запуски дронов "Герань-4" и "Герань-5", а также их модификаций.

По предварительным оценкам, после завершения строительства площадка сможет обеспечивать до 100 запусков в сутки.

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