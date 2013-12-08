Участники Евромайдана возводят баррикады и устанавливают палатки вблизи АП

Как передает корреспондент УНИАН, на данный момент непосредственно возле улицы Банковой уже установлено 3 больших палатки.

Там проходит митинг, выступают народные депутаты от “Свободы”. Также забаррикадированы все улицы, которые сообщаются с Лютеранской. Они заблокированы мусорными баками, декоративными цветочными клумбами, скамьями, а также досками, металлическими прутьями и другими предметами.

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Улицу Банковую со стороны Лютеранской охраняют несколько кордонов милиционеров в шлемах и с противогазами. Также улица Богомольца на углу с Шелковичной заблокирована баррикадами с колючей проволокой сверху. Там также устанавливают палатки.

Все подъезды на территорию Администрации Президента заблокированы милицейскими автобусами, которые стоят с работающими двигателями.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 декабря, лидеры оппозиции призвали участников Евромайдана начать пикетирование всего правительственного квартала.

”С сегодняшнего дня мы пикетируем полностью весь правительственный квартал”, - сказал лидер фракции ”Батькивщина” Арсений Яценюк, выступая на Народном вече в Киеве.

Он также добавил: ”Ежедневно мы будем пикетировать по еще одному учреждению. Мы расширяем свою акцию”.

После этого первый заместитель лидера партии ”Батькивщина” Александр Турчинов призвал митингующих разбить палатки в правительственном квартале.