Участники акции задержали капитана УГО, который провоцировал милиционеров
В Киеве участники акции задержали работника УГО, который, по их информации, совершал провокативные действия в отношении работников милиции на улице Липской.
Как передает корреспондент УНИАН, по словам митингующих, задержанный начал необоснованно толкаться и совершать силовые действия в отношении работников милиции, которые охраняли улицу Садовую.
Во время задержания у мужчины обнаружили удостоверение капитана УГО, а также изъяли табельное оружие.
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На данный момент работник УГО окружен участниками акции на улице Институтской. К ним подошли народные депутаты, которые продемонстрировали всем удостоверения задержанного, подтверждающее, что он является работником УГО.
По информации митингующих, задержанный также проводил видеосъемку своего конфликта с милиционерами.
Сам задержанный на данный момент воздерживается от каких-либо комментариев.
Митингующие также заявили, что для документирования действий работника УГО вызвали наряд милиции.