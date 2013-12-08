Участники акции задержали капитана УГО, который провоцировал милиционеров

Как передает корреспондент УНИАН, по словам митингующих, задержанный начал необоснованно толкаться и совершать силовые действия в отношении работников милиции, которые охраняли улицу Садовую.

Во время задержания у мужчины обнаружили удостоверение капитана УГО, а также изъяли табельное оружие.

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На данный момент работник УГО окружен участниками акции на улице Институтской. К ним подошли народные депутаты, которые продемонстрировали всем удостоверения задержанного, подтверждающее, что он является работником УГО.

По информации митингующих, задержанный также проводил видеосъемку своего конфликта с милиционерами.

Сам задержанный на данный момент воздерживается от каких-либо комментариев.

Митингующие также заявили, что для документирования действий работника УГО вызвали наряд милиции.