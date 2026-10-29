НБУ повысил ключевую ставку: что изменится для украинцев

Регулятор повысил учетную ставку на 0,5 процентных пункта.

Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 16,5% с целью сдерживания инфляции, сообщил глава регулятора Андрей Пышный во время брифинга.

"Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 16,5% в связи с существенным усилением ценового давления и ухудшением инфляционных ожиданий", – сказал он.

Пишный отметил, что это решение поддержит привлекательность гривневых активов и устойчивость валютного рынка, что позволит сохранить контролируемость инфляционных ожиданий и ценовой динамики.

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Он отметил, что НБУ готов гибко реагировать на дальнейшие изменения в распределении рисков, учитывая как устойчивость ценового давления, так и вероятные последствия ослабления экономической активности.

"Прогноз инфляции на 2026 год повышен до 12,5%. По оценкам НБУ, только последствия обстрелов прибавят к годовой инфляции около 0,7% пункта. Среди других важных факторов, которые будут сказываться на ценовой динамике, эффекты от удорожания горючего и расширения бюджетных стимулов", - сказал глава НБУ.

По его словам, инфляционные ожидания населения оставались нестабильными и повышенными, а у банков и аналитиков они ощутимо ухудшились.

При этом он отметил, что инфляция вернется к замедлению в 2027 году по мере истощения эффектов от подорожания горючего и благодаря мерам монетарной политики Нацбанка.

"В 2027 году инфляция замедлится до 7,3% из года в год. Этому должно поспособствовать ожидаемое снижение мировых цен на нефть, а также меры монетарной политики. Национальный банк и в дальнейшем будет поддерживать правовость гривневых активов и устойчивость валютного рынка, что будет ограничивать ценовое давление. Инфляцию также будет сдерживать вероятное охлаждение внутреннего спроса на рынке труда в ближайшие месяцы из-за последствий российских атак", - отметил Пышный.

Кроме того, он добавил, что в 2028 году ожидается возвращение инфляции к цели в 5%. Весомой предпосылкой для этого, по его словам, постепенное ослабление давления на производственные затраты бизнеса и наращивание внутреннего предложения товаров и услуг.

Отметим, что увеличение учетной ставки НБУ влияет на рост уровня ставок в экономике. То есть чем выше она есть, тем выше становятся процентные ставки по кредитам и депозитам. Для украинцев повышение учетной ставки означает, что банки могут пересматривать условия по депозитам и кредитам. Таким образом, гривневые вклады могут стать более выгодными.

Учетная ставка НБУ – главные новости

В сентябре Нацбанк принял решение повысить учетную ставку до 16% с целью сдерживания инфляции. Глава регулятора Андрей Пышный тогда сообщил, что в августе текущего года потребительская инфляция ускорилась до 8,1%, несколько превысив траекторию июльского прогноза НБУ.

Ранее, в июле, НБУ повысил учетную ставку с 15% до 15,5% в связи с устойчивым усилением фундаментального ценового давления и более существенным ускорением инфляции до конца года.

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