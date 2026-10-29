ИИ 'съел' всю память: поставщик Apple предупредил о дефиците вплоть до 2030 года

Это означает, что в ближайшие годы рассчитывать на снижение цен на компьютерные комплектующие вряд ли стоит.

Один из ключевых поставщиков компонентов для Apple, SK hynix, заявил, что глобальный дефицит DRAM и NAND не исчезнет в ближайшие годы. Компания ожидает, что спрос на память будет превышать предложение и в 2030 году.

Как и прежде, дефицит объясняется высоким спросом со стороны ИИ-индустрии, которым требуются большие объемы памяти. Помимо технологических корпораций, серверное оборудование все активнее закупают обычные предприятия и государства, создающие собственные вычислительные системы.

По оценке производителя, дефицит связан не только с ростом спроса, но и с невозможностью быстро нарастить объемы производства. Строительство новых заводов требует крупных инвестиций и занимает годы, а внедрение современных технологий изготовления чипов сопряжено с серьезными техническими трудностями.

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Компания уже заключила соглашения с 14 крупными технологическими компаниями. На эти заказы придется более половины производственных мощностей компании в 2027 и 2028 годах. Некоторые клиенты уже заинтересованы в продлении договоров.

При этом гарантированные объемы поставок не защищают покупателей от повышения цен. Соглашения предусматривают возможность корректировки стоимости компонентов в зависимости от рыночной ситуации. Apple входит в число компаний, зарезервировавших поставки памяти заранее. Однако даже крупные заказчики могут столкнуться с ростом расходов на комплектующие.

Все это означает, что нам еще долго не видать доступных цен на железо. Производители техники, в том числе Apple, уже начали повышать цены на гаджеты, а эксперты заявляют о конце эпохи дешевых ПК и смартфонов.

Сильнее всего последствия дефицита затронули рынок комплектующих и ПК. Цены на ОЗУ взлетели в 5 раз: комплект DDR5 на 32 ГБ, который в 2024-2025 годах стоил около $80-100, подорожал до $500. Следом дорожают видеокарты и SSD.

Ранее эксперты назвали 6 процессоров, которые в 2026 году уже пора менять. Процессоры обычно служат дольше видеокарт, поэтому многие пользователи продолжают пользоваться CPU, выпущенными несколько поколений назад.

Steam опросил своих пользователей и назвал самую популярную конфигурацию игрового ПК в сентябре 2026 года. Звание самой популярной видеокарты досталось RTX 5070, также пользователи все чаще выбирают процессоры AMD.

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