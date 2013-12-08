Ответственность за акцию с Лениным взяла на себя "Свобода" - СМИ

Об этом Мирошниченко заявил Радио Свобода.

Он заявил, что такие действия являются составляющей «мировоззренческой позиции» членов ВО «Свобода».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 декабря, около 18.00 на бульваре Шевченко в Киеве несколько десятков молодчиков в масках на лицах снесли памятник Ленину. Некоторые из них держали флаги партии “Свобода”. Они также зажигали файеры и бросали дымовые шашки.

На данное время возле памятника находятся около тысячи человек.

На постаменте, где стоял памятник Ленину на бульваре Шевченко в Киеве, установлен Государственный флаг Украины и красно-черное знамя.