Ответственность за акцию с Лениным взяла на себя "Свобода" - СМИ
19:38, 08 декабря 2013Общество
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Народный депутат от ВО «Свобода» Игорь Мирошниченко подтвердил, что именно его политическая сила причастна к сносу в Киеве памятника Владимиру Ленину
Разрушенный памятник Ленину / Фото : Олександр Аронець
Об этом Мирошниченко заявил Радио Свобода.
Он заявил, что такие действия являются составляющей «мировоззренческой позиции» членов ВО «Свобода».
Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 декабря, около 18.00 на бульваре Шевченко в Киеве несколько десятков молодчиков в масках на лицах снесли памятник Ленину. Некоторые из них держали флаги партии “Свобода”. Они также зажигали файеры и бросали дымовые шашки.
На данное время возле памятника находятся около тысячи человек.
На постаменте, где стоял памятник Ленину на бульваре Шевченко в Киеве, установлен Государственный флаг Украины и красно-черное знамя.
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