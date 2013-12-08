Активисты Евромайдана в палаточном городке возле Кабмина обустраивают быт
Активисты Евромайдана в установленном сегодня палаточном городке на улице Грушевского за баррикадой возле Дома правительства обустраивают быт, в частности, с Майдана Незалежности они притащили бочки, дрова, чтобы разжечь костер для обогрева.
Как передает корреспондент УНИАН, также люди укрепляют три армейских палатки.
Всего в данное время “на правительственной баррикаде” находится около 200 человек с флагами ВО “Свобода” и партии “Батькивщина”.
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 декабря, лидеры оппозиции призвали участников Евромайдана начать пикетирование всего правительственного квартала.
После этого первый заместитель лидера партии ”Батькивщина” Александр Турчинов призвал митингующих разбить палатки в правительственном квартале.
Палатки установлены на проезжей части улицы Грушевского за баррикадой, которая построена со стволов деревьев, скамеек, металлических заграждений, бетонных клумб и др.