20-летний телефон Nokia научили работать с ChatGPT и Gemini: как это возможно

Оригинальная Nokia 6300 вышла в 2007 году и стала одной из самых успешных моделей компании, но в 2026 году его возможности существенно ограничены.

20-летний кнопочный телефон Nokia 6300 получил возможность работать с современными чат-ботами на основе искусственного интеллекта. Для этого энтузиаст создал приложение Aikon, которое позволяет использовать Claude, ChatGPT и Gemini на устройстве, изначально не рассчитанном на подобные технологии.

На проект обратил внимание портал Engadget. Nokia 6300 вышла в 2007 году, задолго до появления современных ИИ-ассистентов. У телефона небольшой дисплей, физическая клавиатура и устаревшая программная платформа, поэтому напрямую запускать современные приложения он не может.

Турецкий разработчик Эмир Каршиякалы создал приложение Claude S40, позволявшее подключить Nokia 6300 к Claude. Впоследствии он расширил совместимость, добавив поддержку других популярных ИИ-сервисов. Приложение получило название Aikon – это слово Nokia, написанное наоборот.

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При этом сами модели искуственного интеллекта не запускаются на телефоне. Для обработки запросов используется отдельный сервер на Go, который связывается с выбранным ИИ-сервисом и передает ответы на устройство. Такой подход позволяет обойти ограничения старого оборудования, не требуя от него значительных вычислительных ресурсов.

Aikon поддерживает несколько дополнительных функций, включая анализ изображений и голосовые сообщения продолжительностью до 30 секунд. Ответы чат-ботов можно сохранять на карту памяти, а специальный режим чтения упрощает просмотр текста на небольшом экране. Интерфейс поддерживает восемь языков.

Однако у проекта есть существенное ограничение: Nokia 6300 поддерживает только сети 2G, которые уже отключены в некоторых странах. Кроме того, устаревший браузер телефона не поддерживает современные протоколы безопасности, поэтому многие сайты на нем не открываются. Приложение частично обходит эти проблемы за счет собственного сервера, но без работающего сетевого подключения пользоваться ИИ не получится.

Чтобы запустить Aikon, требуется телефон с системой S40 или S60, сервер, написанный на языке программирования Go и API-ключ выбранного сервиса. Некоторые платформы требуют оплаты за использование API, поэтому работа с чат-ботами может оказаться не бесплатной.

Разработчик выложил исходный код проекта на GitHub, благодаря чему другие энтузиасты могут изучить его и адаптировать под свои устройства.

HMD Global, компания, занимающаяся выпуском смартфонов под брендом Nokia, ранее выпустила современный кнопочный телефон с батареей, как у iPhone 17. А стоит устройство всего 35 долларов.

УНИАН называл 5 лучших телефонов Nokia всех времен. В эпоху, когда смартфоны еще не стали привычными, покупатели выбирали устройства не только по характеристикам, но и по дизайну, удобству клавиатуры, автономности и возможностям камеры.

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