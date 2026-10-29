ВСУ 'разнесли' склад 'Гераней' и атаковали дронопорт в Брянской области, – Генштаб

Эта операция украинских сил призвана ограничить возможности российских оккупантов наносить удары по мирным городам Украины.

Силы обороны Украины нанесли успешные удары по "шахедной инфраструктуре" российских захватчиков в Брянской области России.

Как говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook, 28 октября и в ночь на 29 октября Силы обороны Украины нанесли удар в районе Навли (Брянская область России) по трем объектам инфраструктуры ударных БПЛА российской армии.

"Поражение склада хранения дронов "Герань", дронопорта и склада горюче-смазочных материалов снижает способность российского агрессора атаковать Украину и гражданскую инфраструктуру дронами различных модификаций", – говорится в сообщении.

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Также в Брянской области были поражены и другие цели:

две радиолокационные станции: районы Стародуба и населенного пункта Медведово

пункты управления БПЛА: районы населенных пунктов Савлуково и Витовка

Как отметили в Генштабе, поражение РЛС создает пробелы в радиолокационном поле противника.

Кроме того, Силы обороны Украины в Донецкой области поразили командно-наблюдательный пункт оккупантов в районе Новогродовки.

Дронная инфраструктура РФ

Как сообщал УНИАН, Россия активно развивает инфраструктуру для расширения возможностей запуска реактивных дронов. В частности, в Ростовской области у границы с оккупированной Луганской областью строится инфраструктура для запуска ударных дронов типа "Герань-4" и "Герань-5".

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