Главное за день: обзор топ-новостей

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Сноуден: Обама давит на страны мира из-за меня

Президент США Барак Обама давит на страны мира, чтобы они отклонили просьбу Эдварда Сноудена о предоставлении убежища.

Начальника милиции Николаевщины отстранен от занимаемой должности

Приказом Министра внутренних дел Виталия Захарченко отстранен от занимаемой должности начальник УМВД Украины в Николаевской области Валентин Парсенюк и руководитель Врадиевского райотдела милиции.

СМИ: Украинцы пока не видят результатов упрощение визового режима с ЕС (видео)

В понедельник, 1 июля вступила в силу упрощенная система передвижения между Украиной и Евросоюзом.

Ракета на Байконуре взорвалась сразу после старта

Ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 и тремя российскими навигационными космическими аппаратами "Глонасс-М", стартовавшая с Байконура, взорвалась на десятой секунде после старта.

Во Врадиевке милиция применила слезоточивый газ: людей забрала «скорая»

Милиция применила слезоточивый газ во время митинга во Врадиевке Николаевской области.

СМИ: Коморовский хочет видеть Януковича в Луцке

Президент Польши Бронислав Коморовский планирует посетить украинский город Луцк с однодневным визитом, 14 июля, для чествования памяти жертв Волынской трагедии.

Немецкий врач подтверждает резкое ухудшение здоровья Тимошенко

Немецкая клиника «Шарите» готова принять экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко и предоставить ей необходимое лечение.

Захарченко из-за офицеров-насильников позвали в Верховную Раду

Рыбак пригласил Захарченко на вечернее заседание ВР в связи с изнасилованием женщины на Николаевщине.

Пшонка уволил прокурора Врадиевки и вызвал «на ковер» глав СБУ и МВД

Генпрокурор Виктор Пшонка уволил прокурора Врадиевского района Сергея Мочалка.

WBA подписала контракты на бой между Кличко и Поветкиным

Контракты на бой между россиянином Александром Поветкиным и украинцем Владимиром Кличко подписан и утвержден Всемирной боксерской ассоциацией (WBA).

Захарченко заверил, что с криминалом в Украине все стабильно

Министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко заявляет, что криминогенная ситуация в государстве находится под контролем.

В «Свободе» заявляют, что визит Коморовского в Луцк нежелателен

Визит Коморовского в Луцк нежелателен из-за возможности обострения украинского-польских отношений, заявляют в ВО "Свобода".

Яценюк: в отчете МВД о событиях во Врадиевке - ни слова об изнасиловании

Яценюк заявляет, что после событий в Николаевской области Захарченко не имеет права оставаться при должности.

Верховная Рада избирает членов Высшего совета юстиции

Народные депутаты рассматривают вопрос назначения членов Высшего совета юстиции.

Председатель ВСК: Регионалы и коммунисты устроили демарш на заседании

Партия регионов и КПУ мешают работе ВСК по расследованию избиения журналистов 18 мая, заявляет Ярема.

СМИ: Главе Департамента по благоустройству КГГА грозит увольнение

В среду в КГГА состоится коллегия по благоустройству и ее итогом может стать увольнения чиновников, ответственных за озеленение и благоустройство. Среди них и начальник департамента Сергей Садовой.