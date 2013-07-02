Главное за день: обзор топ-новостей
Украинцы не почувствовали пока визового улучшения, Тимошенко нуждается в операции, а Украина не может оправиться от резонансного изнасилования с участием милиционеров.
Более полная информационная картина дня - в нашем обзоре:
Сноуден: Обама давит на страны мира из-за меня
Президент США Барак Обама давит на страны мира, чтобы они отклонили просьбу Эдварда Сноудена о предоставлении убежища.
Начальника милиции Николаевщины отстранен от занимаемой должности
Приказом Министра внутренних дел Виталия Захарченко отстранен от занимаемой должности начальник УМВД Украины в Николаевской области Валентин Парсенюк и руководитель Врадиевского райотдела милиции.
СМИ: Украинцы пока не видят результатов упрощение визового режима с ЕС (видео)
В понедельник, 1 июля вступила в силу упрощенная система передвижения между Украиной и Евросоюзом.
Ракета на Байконуре взорвалась сразу после старта
Ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 и тремя российскими навигационными космическими аппаратами "Глонасс-М", стартовавшая с Байконура, взорвалась на десятой секунде после старта.
Во Врадиевке милиция применила слезоточивый газ: людей забрала «скорая»
Милиция применила слезоточивый газ во время митинга во Врадиевке Николаевской области.
СМИ: Коморовский хочет видеть Януковича в Луцке
Президент Польши Бронислав Коморовский планирует посетить украинский город Луцк с однодневным визитом, 14 июля, для чествования памяти жертв Волынской трагедии.
Немецкий врач подтверждает резкое ухудшение здоровья Тимошенко
Немецкая клиника «Шарите» готова принять экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко и предоставить ей необходимое лечение.
Захарченко из-за офицеров-насильников позвали в Верховную Раду
Рыбак пригласил Захарченко на вечернее заседание ВР в связи с изнасилованием женщины на Николаевщине.
Пшонка уволил прокурора Врадиевки и вызвал «на ковер» глав СБУ и МВД
Генпрокурор Виктор Пшонка уволил прокурора Врадиевского района Сергея Мочалка.
WBA подписала контракты на бой между Кличко и Поветкиным
Контракты на бой между россиянином Александром Поветкиным и украинцем Владимиром Кличко подписан и утвержден Всемирной боксерской ассоциацией (WBA).
Захарченко заверил, что с криминалом в Украине все стабильно
Министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко заявляет, что криминогенная ситуация в государстве находится под контролем.
В «Свободе» заявляют, что визит Коморовского в Луцк нежелателен
Визит Коморовского в Луцк нежелателен из-за возможности обострения украинского-польских отношений, заявляют в ВО "Свобода".
Яценюк: в отчете МВД о событиях во Врадиевке - ни слова об изнасиловании
Яценюк заявляет, что после событий в Николаевской области Захарченко не имеет права оставаться при должности.
Верховная Рада избирает членов Высшего совета юстиции
Народные депутаты рассматривают вопрос назначения членов Высшего совета юстиции.
Председатель ВСК: Регионалы и коммунисты устроили демарш на заседании
Партия регионов и КПУ мешают работе ВСК по расследованию избиения журналистов 18 мая, заявляет Ярема.
СМИ: Главе Департамента по благоустройству КГГА грозит увольнение
В среду в КГГА состоится коллегия по благоустройству и ее итогом может стать увольнения чиновников, ответственных за озеленение и благоустройство. Среди них и начальник департамента Сергей Садовой.