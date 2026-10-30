Нацбанк укрепил гривню по отношению к доллару: официальный курс валют на понедельник

Курс гривни к евро установлен на уровне 50,68 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 2 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 45,35 гривны за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 18 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро курс гривни не изменился: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,68 гривни за один евро, то есть гривня осталась на уровне предыдущего показателя.

На межбанковском валютном рынке Украины по состоянию на 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 45,36/45,39 грн/долл., а к евро – 50,69/50,71 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 46,45 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 46,20 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,79 грн/евро, а курс продажи – 51,38 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 30 октября, снизился на 9 копеек и составляет 45,90 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 55 копеек и составляет 51,20 гривны за евро. В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 45,30 гривни, а евро – по курсу 50,20 гривни за единицу иностранной валюты.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщил, что в период с 2 по 8 ноября курс доллара будет находиться в диапазоне 44,85–45,7 грн, а евро – 50–52 грн.

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