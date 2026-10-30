Как заставить рождественник цвести каждый год: ботаник раскрыл секрет

В период активного роста декабрист нужно регулярно поливать, а во время периода покоя количество воды следует сократить.

Чтобы шлюмбергера регулярно цвела, важно обеспечить ей не только правильный полив и освещение, но и период покоя.

Ботаник Виза Липпонен объяснил, какие условия помогают растению формировать бутоны и почему чрезмерный полив может помешать цветению, пишет Meillakotona. По его словам, декабрист способнен цвести несколько раз в год, однако для этого необходимо учитывать сезонные потребности растения. Если круглый год держать его в теплом помещении и поливать одинаково часто, цветение может быть скудным или вовсе не наступить.

По словам эксперта, рождественнику для формирования бутонов необходимы прохлада, сокращение полива и продолжительные темные ночи. В частности, температуру около +10…+15 °C рекомендуется поддерживать в течение четырех-шести недель.

Видео дня

Как ухаживать за рождественником, чтобы он зацвел

В период активного роста декабрист нужно регулярно поливать, позволяя верхнему слою почвы подсыхать между поливами. Во время периода покоя количество воды следует сократить.

При этом постоянно влажный грунт, особенно в прохладном помещении, может привести к загниванию корней. Для выращивания лучше выбирать рыхлую, воздухопроницаемую почву и горшок с дренажными отверстиями.

С весны до осени растения можно подкармливать слабым раствором удобрения для кактусов или комнатных растений.

Также, по словам ботаника, полезно обеспечить рождественнику яркий рассеянный свет. Летом некоторые разновидности этого комнатного растения можно выносить на балкон или в сад, выбирая защищенное от прямых солнечных лучей место. Прохладные ночи в конце лета могут способствовать образованию бутонов.

Как часто цветет кактус

Декабрист обычно цветет в конце осени или зимой. При благоприятных условиях он способен зацвести дважды в год.

Чтобы стимулировать повторное цветение, растение можно на четыре-шесть недель перенести в прохладное место с температурой около +10…+15 °C. Полив при этом сокращают, но не допускают сильного сморщивания побегов.

Дополнительно важно обеспечить не менее 12 часов непрерывной темноты в сутки в течение четырех-шести недель. Длинные ночи помогают растению перейти к формированию бутонов.

Почему кактус сбрасывает бутоны

У растений, приобретенных в магазине, бутоны могут опадать из-за стресса при смене условий содержания. Причиной также могут быть пересыхание почвы или неправильный полив.

Во время формирования бутонов грунт должен оставаться умеренно влажным, но не переувлажненным. Если необходимо переставить растение, лучше сделать это, пока бутоны еще маленькие.

Другие новости об уходе за комнатными растениями

Ранее УНИАН писал о том, где поставить папоротник для привлечения благополучия в дом. При этом, выбор места для папоротника должен учитывать не только символические значения, но и потребности самого растения.

Вас также могут заинтересовать новости: