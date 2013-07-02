Яценюк: в отчете МВД о событиях во Врадиевке - ни слова об изнасиловании

Председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк заявляет, что после событий в Николаевской области нынешний министр внутренних дел Виталий Захарченко не имеет права оставаться на должности.

Как передает корреспондент УНИАН, в комментарии журналистам Яценюк сказал, что если бы подобная ситуация произошла на Западе, то Президент уволил бы всех, кто был бы задействован в подобном “милицейском и прокурорском произволе”.

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По словам Яценюка, люди в Украине вынуждены выходить на улицу и бороться за свою свободу и права из-за милицейского и прокурорского произвола.

Он отметил, что во время выступления Захарченко в Верховной Раде так и не услышал ответы, почему министерство “не просто сфальсифицировало сведения об изнасиловании”, а совершило “служебный подлог”.

Как сказал Яценюк, в оперативной информации, которая утром рассылалась руководителям государства “за подписью начальника главного штаба Березана”, нет ни слова об изнасиловании. “Он говорит, что так, немножко избили, забрали часы и мобильный телефон, который изъяли. Прямая фраза”, - отметил Яценюк, демонстрируя отчет.

“Я ожидаю реакции Виктора Януковича. Не министра, не премьера, а персонально Президента на то, что творится в стране. Это его вина, и это его персональная ответственность”, - заявил Яценюк.