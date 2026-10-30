Южный мост в Киеве откроют для движения с правого берега: названо точное время

Движение по мосту было ограничено лишь одной полосой.

На Южном мосту через Днепр в Киеве будет возобновлено движение автотранспорта с правого берега на левый в 17:00 в пятницу, 30 октября. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Решение было принято по результатам технического обследования сооружения и заключений экспертизы Национального института развития инфраструктуры.

Движение автомобилей по Южному мосту было открыто по одной полосе с левого на правый берег утром того же дня. В обратном направлении проезд откроют также по одной полосе.

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"Специалисты профильных коммунальных предприятий совместно с учеными разрабатывают технические решения для ремонта поврежденных врагом конструкций моста. В частности, тех, которые обеспечивают работу метрополитена", – говорится в сообщении.

Также было увеличено количество автобусов на дублирующих маршрутах и добавлены два новых маршрута:

автобусный № 3М – между станциями метро "Осокорки" и "Выдубичи";

троллейбусный № 48 – между станцией метро "Лесная" и железнодорожной станцией "Куреневка".

Мосты в Киеве через Днепр – последние новости

Напомним, что в результате ударов российских оккупантов на Южном мосту в Киеве через Днепр было зафиксировано несколько попаданий в разных местах. Из-за этого движение транспорта было ограничено или сильно затруднено.

Министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник сообщил, что в Украине в ближайшее время построят 21 альтернативную мостовую переправу через реки. В Киеве первые мосты заработают в начале 2027 года.

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