Борьба Украины - это не одна война: бывшие послы США призвали Трампа изменить подход к РФ

Помощь Украине - это не благотворительность, а стратегическая инвестиция, подчеркивают авторы.

США не могут заявлять о защите свободы во всем мире, если параллельно они относятся к Украине как к разменной монете в переговорах с РФ. Такое мнение в колонке для Politico высказали сразу шесть бывших послов США.

Они отмечают, что война РФ в Украине - это не просто территориальный спор, а испытание того, насколько демократические страны готовы защищать свои принципы. И пока Украина продолжает борьбу за свое выживание, нынешняя политика США поднимает фундаментальный вопрос: понимает ли Вашингтон, что поставлено на карту?

Авторы отмечают, что захват Россией Украины заставит и других авторитарных лидеров в мире задуматься о применении силы для достижения своих целей. И на этом фоне, отмечают экс-послы, защита Украины - это не благотворительность, а стратегическая инвестиция в американскую и европейскую безопасность, доверие к Вашингтону и сдерживание будущих конфликтов.

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Отмечается, что дипломатия, на которую ссылаются действующие власти США, действительно важна. Однако мир не должен означать вознаграждение РФ за её агрессию. На этом фоне, пишут авторы, США должны и в дальнейшем оказывать давление на РФ. Поскольку это не отказ от дипломатии, а последовательная политика. Ведь если США ослабят давление на РФ, не получив взамен существенных уступок, это лишит Вашингтон рычагов влияния на Москву.

Авторы напоминают, что в истории США есть ряд примеров того, когда сила и дипломатия в сочетании позволяли добиться успеха. Зато дружественная политика в отношении РФ и попытки заставить Украину пойти на требования Кремля - не являются стратегией длительного мира. Поскольку это лишь провоцирует продолжение войны.

"Демократические институты могут быть атакованы и ликвидированы гораздо быстрее, чем их можно восстановить. Поэтому борьба Украины - это не просто война. Речь идет о том, останется ли демократический мир сообществом наций, связанных общими принципами, или станет совокупностью государств, которым придется индивидуально вести переговоры с авторитарными режимами", - подчеркивают авторы.

Давление на Трампа в связи с его политикой в отношении Москвы

Ранее издание Forbes отмечало, что США заплатят за поражение Украины значительно больше, чем за поддержку Киева. Журналисты отмечают, что в случае победы РФ в США вырастут налоги, стоимость жизни и расходы на оборону. Поскольку поражение Украины может привести к усилению нестабильности в Европе, увеличению давления на Тайвань, Южную Корею и Японию.

Отметим, что в России, несмотря на предварительную договоренность, фактически заявили о том, что трехсторонняя встреча с Украиной и США находится под вопросом. Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что эта встреча будет зависеть от действий Сил обороны и их операций в российском тылу.

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