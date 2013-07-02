СМИ: Украинцы пока не видят результатов упрощения визового режима с ЕС (видео)

Согласно соответствующему соглашению между Украиной и ЕС, подписанному еще весной, получить Шенгенскую визу должно стать легче для многих украинцев. Так, по упрощенному режиму ее могут получить водители международных автобусных сообщений и дальнобойщики, журналисты, близкие родственников граждан стран ЕС, а также украинцы, которые едут в Западную Европу лечиться.

Зато оказалось, что на практике такая желанная новация не работает, сообщает ТСН.

"По привычному режиму", - говорят все, кто подавал в понедельник документы на "Шенген". "Мы видели эту информацию в интернете, но мы не почувствовали", - отметили просители виз.

Мало того - сами работники визовых центров Нидерландов, Франции, Испании и Германии не на камеру сообщили, что никакого упрощения у них нет. Одновременно в представительстве Европейского Союза в Украине заверили, что соглашение действительно действует. Однако визовые центры только принимают и оформляют документы. А вопрос, предоставлять визу по упрощенному режиму, или нет, решает уже непосредственно само консульство.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля Европейский парламент ратифицировал Соглашение между Украиной и Европейским Союзом о внесении изменений в Соглашение между Украиной и Европейским Сообществом об упрощении оформления виз. Верховная Рада Украины ратифицировала Соглашение о внесении изменений в Соглашение об упрощении оформления виз с ЕС 22 марта 2013 года.

13 мая Совет министров Евросоюза утвердил ратификацию Соглашения между Украиной и ЕС о внесении изменений в Соглашение между Украиной и Европейским Сообществом об упрощении оформления виз. Соглашение было подписано 23 июля 2012 года в Брюсселе.

Положениями соглашения, среди прочего, расширяются категории граждан Украины, которые имеют право на упрощенное оформление бесплатных и многоразовых виз; совершенствуется порядок оформления виз для представителей средств массовой информации; определяются четкие сроки действия многоразовых виз; устанавливается возможность срочного оформления виз (в течение 3 суток) лицам, проживающим на значительном расстоянии от места представления визового ходатайства (при условии уплаты срочного консульского сбора); вводится безвизовый режим поездок для граждан Украины, которые пользуются биометрическими служебными паспортами.