В «Свободе» заявляют, что визит Коморовского в Луцк нежелателен

Визит Президента Польши Бронислава Коморовского в Луцк, анонсированный на 14 июля, является нежелательным, поскольку может спровоцировать обострение украинско-польских отношений, заявляет народный депутат, председатель Волынской областной организации ВО "Свобода" Анатолий Витив.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, по его словам, "после того как 20 июня Сенат принял антиукраинское, псевдоисторическое и шовинистическое постановление о событиях на Волыни, визит Президента Польши в Луцк является нежелательным и неуместным. Украинское общество может воспринять эту инициативу польского президента как провокацию".

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Витив считает, что Коморовский хочет приехать в Луцк, чтобы "символично унизить украинцев, которые боролись за независимость на своей собственной земле, и представить их "убийцами".

По его словам, присутствие польского Президента на Волыни не только не приблизит время понимания между двумя народами, а может спровоцировать акцию протеста общественности.

"Приезд Бронислава Коморовского в Луцк был бы целесообразным лишь в том случае, если бы он посетил украинские села, жители которых были жертвами нападений польских оккупационных отрядов в годы Второй мировой войны, и публично покаялся перед Украиной за многолетние годы захватнической политики Речи Посполитой. Президент Польши, наконец, должен публично осудить зверства, совершенные поляками против украинцев на Холмщине весной 1944 года и во время операции "Висла". Такой шаг главы Польского государства стал бы позитивным сигналом и помог налаживанию украинско-польского понимания. В другом случае Бронислав Коморовский – нежелательная персона в областном центре Волыни", - отметил Витив.

В то же время он констатировал, что ВО "Свобода" в дальнейшем будет последовательным сторонником добрососедских отношений с польским народом и приложит максимальные усилия ради поиска компромиссов относительно справедливого взгляда на историческое прошлое и общие перспективы «в семье свободных европейских наций в будущем».