Во Врадиевке милиция применила слезоточивый газ: людей забрала «скорая»

После полуночи во Врадиевке Николаевской области, где произошло изнасилование девушки с участием правоохранителей, на митинге осталось около 200 человек от тысячи, которые собрались 1 июля в 19.00, передает корреспондент УНИАН.

Беспорядки начались после 21.00, когда к людям вышел начальник райотдела милиции, но ничего толком не смог сказать, поэтому решил зайти в здание райотдела. При этом разгневанные люди ринулись за ним, но спецподразделение применило слезоточивый газ.

Это разозлило людей еще больше, они с палками и камнями начали штурмовать райотдел милиции, побили почти все окна, вынесли ворота и несколько раз бросали бутылки с зажигательной смесью.

После газовой атаки "скорая" забрала нескольких человек.

Люди возмущены тем, что капитан милиции Евгений Дрыжак, которого неоднократно видели во Врадиевке пьяным, после издевательств над 29-летней женщиной остался на свободе. В алиби Дрыжака, о котором рассказывают в милиции и прокуратуре, местные жители не верят.

На место около 0.00 прибыл начальник управления МВД в Николаевской области Валентин Парсенюк.

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Он без охраны пошел к людям, чтоб успокоить их и начал с того, что начинал свою службу во Врадиевке и тогда никаких инцидентов не было.

Как сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Андрей Парубий, во время штурма райотдела был задержан один парень. По данным экс-кандидата в депутаты Аркадия Корнацкого, присутствующие на митинге увидели в дверях милиции Евгения Дрыжака, после чего в окна отделения полетели камни, яйца и другие предметы.

"Люди бросились к двери райотдела, а оттуда милиционеры начали брызгать из газовых баллончиков и стрелять", - написал он в соцсети и отметил, что Дрыжак приходится крестником руководителю областного управления МВД Валентину Парсенюку.

Ранее стало известно, что другой фигурант дела Дмитрий Полищук является племянником прокурора Заводского района города Николаева.

Как сообщалось, 29-летнюю женщину во Врадиевке Николаевской области нашли на улице без одежды с признаками насилия на теле. Потерпевшая была госпитализирована в реанимацию.

28 июня милиционер и еще один мужчина задержаны по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и нанесении тяжких телесных повреждений.

Кроме того, потерпевшая женщина указывает еще на одного работника милиции, который якобы причастен к совершению данного преступления, однако указанный сотрудник милиции, в день совершения преступления находился на дежурстве и утверждает, что в тот день из райотдела не отлучался.

Видеозапись регистратора в райотделе подтверждает, что милиционер не выходил из райотдела, прокуратура назначила проведение экспертизы для определения было ли вмешательство в видеозапись.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.121, ч.3 ст.152, ч.4 ст.187 УК Украины (причинение тяжких телесных повреждений, изнасилование, разбойное нападение).