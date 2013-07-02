Верховная Рада избирает членов Высшего совета юстиции
16:59, 02 июля 2013Политика
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Народные депутаты рассматривают вопрос назначения членов Высшего совета юстиции.
Александр Лавринович - среди кандидатов
Как передает корреспондент УНИАН, в Верховной Раде было представлено 5 кандидатов. Среди них двое судей - Владимир Колесниченко и Виталий Кузьмишин, министр юстиции Александр Лавринович, защитник экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Сергей Власенко и народный депутат от ВО “Свобода” Олег Махницкий.
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Как сказал председатель подкомитета Комитета ВР по вопросам верховенства права и правосудия Вадим Колесниченко, избрание членов ВСЮ будет проходить путем тайного голосования.
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