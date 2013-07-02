Пшонка уволил прокурора Врадиевки и вызвал «на ковер» глав СБУ и МВД
Генпрокурор Виктор Пшонка уволил прокурора Врадиевского района Сергея Мочалко.
Сегодня приказом генерального прокурора Виктора Пшонки за ненадлежащее выполнение своих функциональных обязанностей в сфере обеспечения надзора за законностью во время проведения следствия органами внутренних дел был уволен прокурор Врадиевского района Николаевской области Сергей Мочалко.
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Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.
Кроме того, по поручению Пшонки в Николаевскую область выехали сотрудники центрального аппарата Генпрокуратуры в связи с резонансным преступлением в отношении 29-летней жительницы Врадиевского района и событий, имевших место 1 июля.
На месте происшествия также находится прокурор Николаевской области.
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Кроме того, Пшонка вызвал к себе министра внутренних дел Виталия Захарченко и председателя СБУ Александра Якименко.