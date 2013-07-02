Пшонка уволил прокурора Врадиевки и вызвал «на ковер» глав СБУ и МВД

Сегодня приказом генерального прокурора Виктора Пшонки за ненадлежащее выполнение своих функциональных обязанностей в сфере обеспечения надзора за законностью во время проведения следствия органами внутренних дел был уволен прокурор Врадиевского района Николаевской области Сергей Мочалко.

По теме: Во Врадиевке милиция применила слезоточивый газ: людей забрала «скорая»

Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

Кроме того, по поручению Пшонки в Николаевскую область выехали сотрудники центрального аппарата Генпрокуратуры в связи с резонансным преступлением в отношении 29-летней жительницы Врадиевского района и событий, имевших место 1 июля.

На месте происшествия также находится прокурор Николаевской области.

По теме: Захарченко прибудет в парламент в полвторого

Кроме того, Пшонка вызвал к себе министра внутренних дел Виталия Захарченко и председателя СБУ Александра Якименко.