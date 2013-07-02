Немецкий врач подверждает резкое ухудшение здоровья Тимошенко

Об этом газете “Коммерсант-Украина” заявил глава клиники Карл Макс Айнхойпль.

В частности, Айнхойпль подтвердил резкое ухудшение здоровья экс-премьера и готовность предоставить ей соответствующее лечение в Германии.

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"Это случилось именно на той неделе, когда Александр Квасьневский и Патрик Кокс были в Украине (28 июня - УНИАН). Да, она (Юлия Тимошенко - УНИАН) и дальше не готова, чтобы ей делали операцию в Украине. Наши врачи у нее были больше недели назад. Наше предложение лечить ее здесь, в Берлине, остается, конечно, действительным. Если бы Президент Виктор Янукович был готов к такому жесту, это только повысило бы уважение к нему", - пояснил Айнхопль.

Как отмечает издание, соратники Тимошенко сошлись во мнении, что сейчас юридических механизмов для ее выезда в Германию нет, но их можно создать. "Это вопрос политической воли. При желании власти такой механизм можно создать", - заявил "Коммерсанту" адвокат экс-премьера Александр Плахотнюк.

По его мнению, для начала такой процедуры необходимо медицинское заключение Международной комиссии врачей и соответствующее распоряжение Государственной пенитенциарной службы. «Например, можно на законодательном уровне принять инструкции или нормативные документы, которые бы позволили ГПтС принять такое решение (о лечении за пределами страны - УНИАН)», - уверен Плахотнюк.

«Юлия Тимошенко сейчас находится под юрисдикцией ГПтС, и именно там могут принять решение о ее лечении за границей. Сейчас данное решение находится в политической плоскости и зависит от позиции нынешней власти», - отметил народный депутат Сергей Сас ("Батькивщина").

Издание напоминает, что надежду на положительное решение вопроса ранее дал Президент Янукович. В ходе последней встречи с лидерами парламентских фракций он сказал: "Вопрос по предоставлению возможности Тимошенко получить надлежащую медицинскую помощь за границей рассматривается". Для этого, по мнению политических соратников главы государства, Украине потребуется заключить дополнительные соглашения с Германией. "В прошлом году общим приказом Минюста и Минздрава был урегулирован вопрос о возможности для всех заключенных лечиться в частных клиниках на территории Украины. Однако для выезда за границу необходимо урегулировать ряд вопросов, прежде всего - режим лечения человека, осужденного за преступление", - сказал народный депутат Владимир Олийнык (Партия регионов).

В Партии регионов не исключают, что Тимошенко сможет отправиться на лечение за границу. "Я считаю, что, если человеку нужно лечиться, ему необходимо дать такую возможность. Я ничего не вижу плохого в том, чтобы осужденный мог лечиться за границей, если в Украине такой возможности нет", - заявил заместитель председателя фракции Партии регионов Олег Царев.