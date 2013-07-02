Захарченко из-за офицеров-насильников позвали в Верховную Раду
11:04, 02 июля 2013Общество
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Рыбак пригласил Захарченко на вечернее заседание ВР в связи с изнасилованием женщины в Николаевской области.
Рыбак пригласил Захарченко
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак пригласил министра внутренних дел Виталия Захарченко на вечернее заседание парламента для отчета о расследовании жестокого изнасилования женщины в Николаевской области.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на заседании парламента.
По словам Рыбака, у него есть информация, что Захарченко находится в Николаеве, но “я пригласил, чтобы на вечернее заседание министр внутренних дел прибыл в Верховную Раду, и дал объяснения по тем вопросам, которые есть у народных депутатов”.
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