Захарченко из-за офицеров-насильников позвали в Верховную Раду

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак пригласил министра внутренних дел Виталия Захарченко на вечернее заседание парламента для отчета о расследовании жестокого изнасилования женщины в Николаевской области.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на заседании парламента.

По словам Рыбака, у него есть информация, что Захарченко находится в Николаеве, но “я пригласил, чтобы на вечернее заседание министр внутренних дел прибыл в Верховную Раду, и дал объяснения по тем вопросам, которые есть у народных депутатов”.