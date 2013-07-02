Сноуден: Обама давит на страны мира из-за меня

Об этом сам источник о тайных программах американских спецслужб заявил через сайт WikiLeaks, сообщает Радио Свобода.

В США Сноудену заочно предъявили обвинение в похищении имущества государства, умышленном разглашении секретной информации и незаконной передачи оборонной информации. По каждому из этих обвинений ему грозит до 10 лет заключения в случае признания виновным.

Как полагают, Сноуден сих пор скрывается в транзитной зоне московского аэропорта «Шереметьево», куда попал после побега из Гонконга.

В понедельник президент России Владимир Путин заявил, что Сноуден мог бы остаться в России, если остановит действия, наносящие ущерб Соединенным Штатам. Путин также исключил экстрадицию Сноудена в США.

Обама заявил в понедельник о продолжении переговоров с Россией по поводу Сноудена и выразил надежду, что Москва его выдаст.