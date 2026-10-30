В Испании произошел взрыв на заводе, производящем снаряды для Украины

Это уже второй инцидент за три недели, связанный с этим предприятием.

На юге Испании произошел взрыв на заводе по производству боеприпасов. Среди работников предприятия есть раненые. Об этом пишет испанское издание ABC.

Завод El Fargue расположен на окраине города Гранада. Первые сообщения о чрезвычайном происшествии поступили в службу спасения 112 около 9:00. Очевидцы сообщали о мощном взрыве на территории предприятия. Впоследствии выяснилось, что детонация произошла в зоне сжигания пороха.

Сначала Национальная полиция сообщала о двух пострадавших с травмами слуха, тогда как профсоюз UGT заявлял о трёх раненых. Позже служба 112 уточнила, что помощь потребовалась именно трём людям. Всех их доставили в больницу для медицинского обследования.

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По информации ABC, взрыв произошел во время испытаний, которые регулярно проводятся на предприятии. В профсоюзе подчеркнули, что место проведения работ было ограждено, а людей поблизости не было. Также сообщается, что взрыв не привёл к серьёзным повреждениям окружающих жилых домов.

На место происшествия прибыли взрывотехники Tedax и другие подразделения полиции. Правоохранители установили два периметра безопасности. Дорога, соединяющая район с Гранадой и автомагистралью A-92, осталась открытой. В то же время администрация предприятия решила приостановить работу завода до конца дня.

На предприятии, принадлежащем словацкой компании MSM Group, работают около 300 человек. После начала полномасштабного вторжения России в Украину завод расширил производство боеприпасов различных калибров и компонентов для ракет, предназначенных, в частности, для поставок в Украину.

Как отмечает ABC, это уже второй инцидент с участием предприятия менее чем за три недели. 13 октября вблизи завода перевернулся грузовик с опасным грузом – минометными минами. Тогда власти объявили режим предварительной готовности к чрезвычайной ситуации и эвакуировали несколько близлежащих домов. Тот случай обошёлся без пострадавших.

Российские диверсии в Европе

Как писал УНИАН, Институт изучения войны (ISW) предупреждает, что зимой 2026–2027 годов Россия может активизировать диверсии, кибератаки и другие гибридные операции в Европе, прежде всего против польской логистической инфраструктуры, чтобы затруднить поставки западной помощи Украине.

Также мы сообщали, что в Болгарии произошел поджог оборудования Starlink на секретном объекте недалеко от Софии, в результате чего были повреждены 11 из 17 антенн спутниковой связи. Это произошло после того, как аналогичный поджог произошел в Польше.

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