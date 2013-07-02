Захарченко заверил, что с криминалом в Украине все стабильно

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал на заседании парламента.

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Он отметил, что статистика свидетельствует “о стабильности криминогенной ситуации, и контролируемости со стороны правоохранительных органов”.

Он отверг обвинение, в частности, депутатов от фракции Свобода” в том, что количество преступлений растет и что сегодня государство “в крови”.

Захарченко утверждает, что количество преступлений уменьшилось. Он отметил: “Преднамеренных убийств на 20% сокращено за этот год — с 1045 до 837, тяжких телесных повреждений - на 19% - с 1405 до 1132, разбойных нападений на 23% - с 1517 до 1163”.

Он подчеркнул, что не нужно сгущать краски, “потому что в милиции очень много профессиональных специалистов”.

Отвечая на вопрос лидера фракции “Батькивщина” Арсения Яценюка по поводу депутатского запроса Геннадия Москаля еще в 2011 году относительно ситуации во Врадиевке, где была изнасилована 14-летняя девушка, Захарченко отметил, что это преступление было совершено в январе 2011 года и оно поставлено на контроль. После этих его слов в зале, где сидела оппозиция, прозвучали возгласы, что это издевательство, потому что преступление совершено в 2011 году, и оно и дальше находится на контроле.

Захарченко заявил, что в этом году за 5 месяцев в МВД учтено 217 фактов изнасилования, и значительная их часть расследована.

Как сообщал УНИАН, глава МВД Захарченко сегодня отчитывался в ВР относительно событий в Николаевской области, где в пгт Врадиевка местные жители пошли на штурм райотдела милиции, сотрудники которого подозреваются в зверском избиении и изнасиловании 29-летней женщины.