Глава ВСК: Регионалы и коммунисты устроили демарш на заседании

Народный депутат от “Батькивщины”, глава Временной следственной комиссии по расследованию фактов препятствования журналистской деятельности и избиения представителей СМИ во время акций 18 мая Виталий Ярема заявляет, что представители Партии регионов и КПУ препятствуют полноценной работе этой комиссии.

В комментарии УНИАН Ярема сообщил, что сегодня представители КПУ и Партии регионов работали лишь половину времени заседания ВСК. “Затем покинули заседание, не удовлетворенные тем, как я веду заседание комиссии, и пообещали, что они подготовят свой отчет Временной следственной комиссии”, - сказал он.

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По словам Яремы, в связи с тем, что правоохранительные органы не предоставляют ВСК объективную информацию или же вообще не отвечают на обращение комиссии, решено все обращения делать через депутатские запросы.

Кроме того, на следующее заседание ВСК решено пригласить 4 представителей оппозиционных политических сил из регионов, которым не дали возможность добраться до Киева на акцию 18 мая, а также руководителей областных управлений милиции.

Ярема сообщил, что сегодня или завтра попросит председателя Верховной Рады Владимира Рыбака включить в повестку дня пленарного заседания проект постановления о введении в состав ВСК внефракционного народного депутата Олеся Дония.

Как сообщал УНИАН, 21 июня представители ВСК от КПУ и Партии регионов заявили, что считают заангажированным предварительный отчет комиссии.

В то же время народные депутаты от оппозиции, входящие в состав этой комиссии, отмечают, что их предварительный отчет является объективным.

18 мая в Киеве проходили акция оппозиции «Вставай, Украина!» и антифашистский марш, организованный Партией регионов. Во время акции оппозиции произошли столкновения между сторонниками партии «Свобода» и молодчиками в спортивных костюмах.

Возле здания Главного управления МВД в Киеве на улице Владимирской молодчики спортивного телосложения избили журналистку «5 канала» Ольгу Сницарчук и фотографа газеты «КоммерсантЪ» Владислава Соделя, которые снимали драку.

Содель отметил, что милиция не вмешивалась в инцидент, хотя журналисты неоднократно просили правоохранителей защитить их.

Кроме того, лидера движения «Спільна справа» Данилюка, Руслана Секелу и еще трех активистов 18 мая задержали на Софийской площади бойцы спецподразделения милиции «Беркут». Они также снесли палаточный городок, установленный активистами.

По подозрению в нападении задержали жителя Белой Церкви Вадима Титушко. Он был в составе группы из 50 человек, которые устроили драку со «свободовцами» на Большой Житомирской. Шевченковский райсуд Киева выпустил Титушко под залог 22 тыс. 940 грн.