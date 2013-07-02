СМИ: Коморовский хочет видеть Януковича в Луцке
Президент Польши Бронислав Коморовский планирует посетить украинский город Луцк с однодневным визитом, 14 июля, для чествования памяти жертв Волынской трагедии.
Об этом сообщает Информационное агентство (IAR) Польского Радио со ссылкой на неофициальную информацию.
Агентство замечает, что польская сторона надеется на приезд в Луцк также Президента Украины Виктора Януковича, который вместе с Коморовским принял бы участие в мероприятиях к 70-й годовщине Волынской трагедии.
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"Пока этому препятствуют другие обязательства, запланированные на это время, но не исключено, что встреча польского и украинского глав государств все-таки состоится", - отмечает агентство.
По данным IAR, участие Януковича в этих мероприятиях будет одной из тем во время запланированных на завтра бесед, которые состоятся в польской Висле в рамках саммита Вышеградской группы.