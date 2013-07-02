СМИ: Коморовский хочет видеть Януковича в Луцке

Об этом сообщает Информационное агентство (IAR) Польского Радио со ссылкой на неофициальную информацию.

Агентство замечает, что польская сторона надеется на приезд в Луцк также Президента Украины Виктора Януковича, который вместе с Коморовским принял бы участие в мероприятиях к 70-й годовщине Волынской трагедии.

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"Пока этому препятствуют другие обязательства, запланированные на это время, но не исключено, что встреча польского и украинского глав государств все-таки состоится", - отмечает агентство.

По данным IAR, участие Януковича в этих мероприятиях будет одной из тем во время запланированных на завтра бесед, которые состоятся в польской Висле в рамках саммита Вышеградской группы.