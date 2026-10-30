Мероприятие было организовано для семей военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и других должностных лиц.

В Белом доме в США во время празднования Хэллоуина среди детей, участвовавших в празднике, была девочка, одетая в национальный костюм РФ, и мальчик в российской военной форме. Об этом стало известно из трансляции Белого дома.

Известно, что раздача сладостей от президента США и первой леди по традиции проходит перед Хэллоуином, который отмечается 31 октября. В этом году детей угощали 29 октября.

Среди детей, которые подходили за конфетами к супругам Трампам, можно увидеть девочку, одетую в русский сарафан и кокошник, а также мальчика в российской военной форме. На видео видно, как первая леди США взялась за "военную" фуражку мальчика.

Видео дня

На сайте Белого дома подчеркнули, что мероприятие было организовано для семей военных, сотрудников правоохранительных органов, приемных семей, а также государственных служащих.

Политика Трампа в отношении России – последние новости

Ранее издание Le Monde писало, что Трамп вдохновил Путина на эскалацию войны в Украине. По словам экспертов, Кремль расценивает сближение с администрацией Дональда Трампа как подтверждение того, что разногласия между США и Европой углубляются.

В то же время газета The New York Times отмечала, что Трамп может отменить санкции в отношении фонда, который называют "черной кассой" Путина. Этот фонд инвестировал миллиарды долларов в российские компании, часто совместно с инвесторами из Ближнего Востока и других регионов, способствуя расширению глобального влияния России.

В частности, Эрик Грин, бывший чиновник администрации Байдена, заявил журналистам, что отмена санкций в отношении фонда станет "действительно сильным сигналом о том, что США смягчают свою прежнюю позицию, согласно которой они не собирались ослаблять экономические санкции и другие ограничения до тех пор, пока не будет достигнуто урегулирование в Украине".

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